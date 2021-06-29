Глава РАН считает оправданной обязательную вакцинацию для отдельных категорий россиян

"Позиция здесь такая: конечно, вопрос о вакцинации настолько важен, что он касается не только вакцинированного человека, но и касается окружения, в котором он живет и работает. Поэтому в тех ситуациях, когда невакцинация конкретного человека может привести к массовому заболеванию, в этих случаях, конечно, правомерно введение требований, которые идут сейчас и со стороны работодателей, и со стороны других органов управления", - сказал Сергеев во вторник на пресс-конференции.

При этом глава РАН добавил, что речь не идет об обязательной поголовной вакцинации. По его словам, мероприятия по разъяснению необходимости вакцинации должны помочь каждому человеку принять решение о прививке от коронавируса осознанно. "Тогда все противоречия с тем, нужна или не нужна обязательная вакцинация, снимутся", - считает президент РАН.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 181,5 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 493 557 случаев заражения, выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.