Эксперт назвал неуместными разговоры о заражении коронавирусом через вакцины

МОСКВА, 29 июня /ТАСС/. Заразиться коронавирусом в результате прививки инактивированной вакциной невозможно благодаря комплексной системе контроля. Об этом во вторник сообщил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центра им. Чумакова) РАН Георгий Игнатьев в ходе пресс-конференции.

Минздрав России в феврале зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную Центром им. Чумакова. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

"Нагнетания о том, что инактивированная вакцина может содержать в себе не полностью инактивированный вирус - это в принципе неуместно <...> У нас это один из составных методов контроля и параметров, которые мы контролируем, и контролируем мы его дважды. В принципе сама методика контроля направлена на изучение "черного ящика": если бы там все-таки вирус оставался, мы бы его поймали, поскольку мы прицельно ищем его репликацию", - сказал Игнатьев.

Кроме того, по его словам, специалисты центра параллельно во время экспериментов на животных, продолжают оценивать репликацию вируса. "Этой репликации мы также не наблюдаем после введения препарата. Но если все-таки допустить, что такое - как гипотезу - что там один вирион остался, то при первой фазе клинических исследований мы проводили мониторинг за вирусной РНК у привитых - и никакой вирусной РНК мы там не обнаруживали", - добавил ученый.