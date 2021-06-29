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МГУ планирует открыть пункт вакцинации для иностранных студентов вуза

Ректор вуза Виктор Садовничий также рассказал, что на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ ранее был открыт собственный пункт вакцинации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова намерен открыть пункт вакцинации для иностранных студентов вуза, сообщил во вторник президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

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"Сейчас обсуждается вопрос об организации пункта вакцинации для иностранных обучающихся", - сообщил Садовничий в ходе заседания союза.

Ректор вуза добавил, что на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ ранее был открыт собственный пункт вакцинации, которым активно пользуются сотрудники и обучающиеся университета, создана общая система учета вакцинированных сотрудников.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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