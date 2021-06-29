МГУ планирует открыть пункт вакцинации для иностранных студентов вуза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова намерен открыть пункт вакцинации для иностранных студентов вуза, сообщил во вторник президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.
"Сейчас обсуждается вопрос об организации пункта вакцинации для иностранных обучающихся", - сообщил Садовничий в ходе заседания союза.
Ректор вуза добавил, что на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ ранее был открыт собственный пункт вакцинации, которым активно пользуются сотрудники и обучающиеся университета, создана общая система учета вакцинированных сотрудников.