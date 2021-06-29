В Подмосковье разрешили посещать детские площадки в парках без QR-кода

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Детские площадки, расположенные в парках Московской области, можно посетить без специального QR-кода, подтверждающего защиту от COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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"С 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные и детские площадки)", - поясняется в Telegram-канале губернатора.

При этом в постановлении отмечается, что "использование объектов инфраструктуры городских парков культуры и отдыха в Московской области, в том числе спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования без QR-кода не допускается". Помимо детских площадок под это требование не попадают скамейки и теневые навесы.

Кроме того, с 28 июня фуд-корты, летние веранды, ночные клубы, бары, дискотеки, караоке, кальянные, детские игровые комнаты, аттракционы, зоопарки смогут работать при соблюдении ряда условий.

Так, необходимо наличие у всех зрителей, получателей услуг и посетителей специального QR-кода.

Также в документе отмечается, что требование о наличии QR-кода не распространяется на несовершеннолетних.

QR-коды в Подмосковье смогут получить граждане, привившиеся от коронавируса и переболевшие в течение последних шести месяцев.