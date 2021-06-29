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Роспотребнадзор сообщил, что среди заболевших ковидом в Петербурге 0,3% привитых

Смертельных случаев среди привитых в городе не зафиксировано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Среди общего количества заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге доля прошедших вакцинацию от коронавируса составляет 0,3%. Смертельных случаев среди привитых в городе не зафиксировано, сообщила во вторник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

"С 10 октября начались прививки "Спутником V", и с этого времени у нас заболели всего привитые "Спутником V" 2 594 человека, причем большинство из них, можно сказать половина, заболело после первой прививки, или в те сроки, в течение которых еще не произошла выработка иммунитета. Заболели после прививки на пятнадцатый день и более 1 206 человек. А у нас официально учтены [как заразившиеся] почти 500 тыс. человек, 470 тыс. на сегодня. И эти привитые, которые заболели, от общего количества заболевших составили 0,3%", - рассказала Чхинджерия на круглом столе издания "Деловой Петербург", добавив, что официальных данных о летальных исходах среди привитых в городе нет.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге завершили 26% взрослого населения
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