Платоновский фестиваль искусств в Воронеже досрочно завершили из-за третьей волны COVID-19

ВОРОНЕЖ, 29 июня. /ТАСС/. Организаторы одного из крупнейших в ЦФО культурных событий, Международного Платоновского фестиваля искусств, из-за третьей волны коронавируса заявили о его досрочном завершении. Отменена зарубежная часть программы, которая должна была пройти в сентябре, сообщила журналистам во вторник пресс-служба фестиваля.

"Из-за третьей волны COVID-19 приезд в Россию участников из многих стран затруднен всевозможными дополнительными эпидемиологическими требованиями, обязательным карантином и другими условиями, что делает его практически неосуществимым. К тому же, в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России в целом и в нашем регионе в частности мы не считаем возможным рисковать здоровьем зрителей и участников. Поэтому после консультации с руководством области дирекцией фестиваля совместно с учредителями было принято решение завершить XI Платоновский фестиваль в июне", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

В 2021 году фестиваль планировался в трех частях: в виде спецпроекта 16 и 17 апреля в Воронеже впервые выступила труппа Большого театра с балетом "Укрощение строптивой", с 3 по 20 июня была показана российская программа, а с 4 по 17 сентября должна была быть представлена зарубежная программа.

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в Воронеже в 2010 году, посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951), проводился ежегодно в течение двух недель в июне. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году фестиваль впервые прошел в сентябре и без участия иностранных артистов. Ежегодно фестиваль посещают порядка 100 тыс. человек, планируется около 100 мероприятий по направлениям: "Музыка", "Выставки", "Литература".