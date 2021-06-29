Эксперты: рыба в волгоградской реке могла погибнуть из-за нехватки кислорода

ВОЛГОГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты предполагают, что причиной массовой гибели рыбы в реке Кумылга в Алексеевском районе Волгоградской области могла стать нехватка кислорода в речной воде, сообщили ТАСС во вторник в облкомприроды.

Информация о массовой гибели рыбы ранее появилась в соцсетях и местных СМИ. Местные жители обеспокоены еще и тем, что вместе с рыбой могли погибнуть птенцы лебедей, которых раньше видели с парой взрослых птиц на реке.

"Облкомприроды инициировало проверку по факту гибели рыбы на водном объекте Донского бассейна в Алексеевском районе Волгоградской области. Сочетание климатических условий - высоких температур и безветрия - могло привести к нехватке кислорода в речной воде и, соответственно, гибели мелких рыб", - сказали в ведомстве.

Точная причина будет установлена только по результатам отбора лабораторных проб воды, для чего привлечены специалисты аккредитованной лаборатории. В случае выявления загрязняющих веществ в реке будет возбуждено административное производство, добавили в ведомстве.

Прокуратура Волгоградской области также начала проверку в связи с распространением информации о массовой гибели рыбы в реке Кумылга. сообщила пресс-служба ведомства. По результатам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.