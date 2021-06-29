Вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге завершили 26% взрослого населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавирусной инфекции среди взрослого населения Санкт-Петербурга завершили 26% взрослого населения от запланированного количества. Первым компонентом привились 32%, сообщила во вторник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

"Для того, чтобы обеспечить заболеваемость на социально приемлемом уровне, когда не будет локдаунов, будут все работать, мы считаем, что нужно привить не менее 60% взрослого населения Санкт-Петербурга - 2 670 615 человек, такой план поставлен к 31 августа. Но на сегодняшний день первую прививку получили 32% взрослого населения от запланированного количества, а полностью закончили цикл вакцинации 26%. То есть еще нужно привить два раза по столько же", - рассказала Чхинджерия на круглом столе издания "Деловой Петербург".