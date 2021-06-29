МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главный врач московской больницы в Коммунарке, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог города Москвы Денис Проценко констатировал возросшую нагрузку на систему здравоохранения в последнее время в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил во вторник на совещании с общероссийскими волонтерскими организациями.

"Все видят из открытых источников значимый рост заболевших, значимый рост госпитализированных. Наверное, для меня и как для руководителя клиники, так и как для главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Москвы это то количество тяжелых случаев, то количество пациентов, которые находятся в отделении реанимации, на искусственной вентиляции легких и других методах кислородной поддержки. Конечно, мы видим сейчас резкую возросшую нагрузку на систему здравоохранения", - сказал главврач.

В этой связи Проценко выразил благодарностям волонтерам за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Честно скажу, я очень рад, что у меня всегда есть, скажем так, на моем столе такой козырь как волонтеры, к которому я могу прибегнуть <…> [волонтеры] это абсолютно крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом", - подчеркнул он.

"Единая Россия" с марта прошлого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции развернула сеть волонтерских центров по всей стране. Волонтеры партии оказывали адресную помощь гражданам из групп риска, в том числе пожилым, помогали медицинским работникам. К концу 2020 года волонтерские центры "Единой России" объединяли более 80 тысяч добровольцев по всей стране.

На съезде 19 сентября "Единая Россия" по предложению президента РФ Владимира Путина включила в федеральную часть своего избирательного списка министра обороны РФ Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя центрального штаба ОНФ Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 181,5 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 493 557 случаев заражения, выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545.