{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Адыгеи окажут материальную поддержку пострадавшим от ливня жителям предгорья

Регион уже неоднократно сталкивался с такими стихийными бедствиями, поэтому алгоритм действий в подобных ситуациях хорошо отработан

МАЙКОП, 29 июня. /ТАСС/. Жители сел Майкопского района Адыгеи, чьи приусадебные участки и дома пострадали от сильного ливня, получат материальную поддержку, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем аккаунте в Instagram.

Глава региона посетил несколько домовладений в станицах Абадзехская и Курджипская, пострадавших от подтопления в результате сильных осадков.

"Главное, что нет жертв и пострадавших среди населения. <…> Гражданам, чьи дома и участки пострадали, будет оказана материальная помощь. В устранении последствий жителям помогут и волонтеры", - написал Кумпилов.

Он отметил, что регион уже неоднократно сталкивался с такими стихийными бедствиями, поэтому алгоритм действий в подобных ситуациях хорошо отработан. К ликвидации ЧС оперативно были подключены спасатели и экстренные службы, поставлена задача быстрыми темпами завершить работы по расчистке балок и сточных систем внутри поселений. Руководству района и сельских поселений поручено проконтролировать все работы по ликвидации последствий стихии.

Ранее сообщалось, что власти Майкопского района ввели режим ЧС на территории станицы Курджипской Краснооктябрьского сельского поселения, где в ночь на понедельник ливнем подтопило 28 приусадебных участков, в том числе 9 домов. Водоснабжение нарушено в четырех населенных пунктах района из-за аварии на Майкопском групповом водоводе, спровоцированной размывом грунта после ливневых дождей. Специалисты планируют ликвидировать аварийный обрыв трубы водовода во второй половине дня во вторник.

Теги
РоссияАдыгея
Разработчик "Спутника V" рассказал, как вакцина действует против индийского штамма
Защита от мутировавшего возбудителя остается на высоком уровне, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов
Разработчик "Спутника V" рассказал, как вакцина действует против индийского штамма
Читать полностью