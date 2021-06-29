Власти Адыгеи окажут материальную поддержку пострадавшим от ливня жителям предгорья

МАЙКОП, 29 июня. /ТАСС/. Жители сел Майкопского района Адыгеи, чьи приусадебные участки и дома пострадали от сильного ливня, получат материальную поддержку, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем аккаунте в Instagram.

Глава региона посетил несколько домовладений в станицах Абадзехская и Курджипская, пострадавших от подтопления в результате сильных осадков.

"Главное, что нет жертв и пострадавших среди населения. <…> Гражданам, чьи дома и участки пострадали, будет оказана материальная помощь. В устранении последствий жителям помогут и волонтеры", - написал Кумпилов.

Он отметил, что регион уже неоднократно сталкивался с такими стихийными бедствиями, поэтому алгоритм действий в подобных ситуациях хорошо отработан. К ликвидации ЧС оперативно были подключены спасатели и экстренные службы, поставлена задача быстрыми темпами завершить работы по расчистке балок и сточных систем внутри поселений. Руководству района и сельских поселений поручено проконтролировать все работы по ликвидации последствий стихии.

Ранее сообщалось, что власти Майкопского района ввели режим ЧС на территории станицы Курджипской Краснооктябрьского сельского поселения, где в ночь на понедельник ливнем подтопило 28 приусадебных участков, в том числе 9 домов. Водоснабжение нарушено в четырех населенных пунктах района из-за аварии на Майкопском групповом водоводе, спровоцированной размывом грунта после ливневых дождей. Специалисты планируют ликвидировать аварийный обрыв трубы водовода во второй половине дня во вторник.