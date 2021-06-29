Количество записей на вакцинацию от COVID-19 в Москве в сутки достигло 87 тыс.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Москвы отметили, что число записей на вакцинацию от коронавируса достигло 87 тыс. человек в сутки. Об этом во вторник заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Благодаря тем требованиям, которые были предъявлены сфере услуг, а также к доступу в общепит, количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю. И ежедневная запись достигла 87 тыс. человек. Это очень и очень высокий уровень", - сказал Собянин.

Он также надеется, что достигнутые темпы вакцинации сохранятся, и в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек.

"Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться, и в течение месяца-полутора мы привьем еще около 1,5-2 млн человек. Это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", - сказал Собянин.

Он также поблагодарил коллег из правительства РФ за оперативную работу по поставке вакцины и принятию решений.

Вакцинация для мигрантов

"Совместно с коллегами мы предприняли меры по тестированию трудовых мигрантов, которые постоянно находятся в Москве. Их большое количество. Для того, чтобы приступить к этому процессу мы открыли две тестовые площадки, на которые записываем пока в тестовом режиме, работая непосредственно с работодателями. Через какое-то время мы это сделаем свободной записью", - сообщил Собянин, уточнив, что вакцинация мигрантов производится "Спутником Лайт".

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 119 пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".

Ситуация с коронавирусом в Москве

При этом ситуация с ковидом в Москве остается крайне сложной, количество занятых коек пациентами с коронавирусом приблизилось к 15 тыс. "Ситуация в Москве остается крайне сложной. По количеству вновь выявленных больных остались примерно на том же уровне, но он очень высокий - рекордный за все предыдущие периоды. Количество госпитализаций выросло, и число занятых коек в Москве приблизилось к 15 тыс., что тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть - тяжело и крайне тяжело больные", - отметил мэр.

Ранее Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Сотрудники заведений будут проверять QR-коды на входе, сверяя данные с паспортом. Чтобы получить QR-код для посещения ресторанов необходим отрицательный ПЦР-тест, сданный только в столичной клинике.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 352 392 случая заражения, из них 6 209 за последние сутки. Выздоровели 1 153 145 человек, умер 22 331.