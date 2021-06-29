Мурашко: доля вакцинированных от COVID-19 россиян старше 60 лет составляет более 40%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Доля вакцинированных от коронавируса лиц старше 60 лет в России составляет более 40%. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В целом по стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 млн человек первым компонентом. Хочу отметить, что доля лиц старшей возрастной группы составляет более 40%", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мурашко также отметил эффективность вакцинации в этой группе. "Госпитализация среди этой категории и тяжелые осложнения у тех, кто вакцинированы и заболевают в легкой форме, практически нивелируются", - добавил министр.

Поставки вакцин

Около 32 млн комплектов доз вакцин против коронавируса распределено в России, поставки идут ежедневно, уточнил Мурашко.