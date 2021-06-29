Мурашко: доля вакцинированных от COVID-19 россиян старше 60 лет составляет более 40%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Доля вакцинированных от коронавируса лиц старше 60 лет в России составляет более 40%. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В целом по стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 млн человек первым компонентом. Хочу отметить, что доля лиц старшей возрастной группы составляет более 40%", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Мурашко также отметил эффективность вакцинации в этой группе. "Госпитализация среди этой категории и тяжелые осложнения у тех, кто вакцинированы и заболевают в легкой форме, практически нивелируются", - добавил министр.
Поставки вакцин
Около 32 млн комплектов доз вакцин против коронавируса распределено в России, поставки идут ежедневно, уточнил Мурашко.
"Исходя из численности населения, которое мы планировали привить сегодня, распределено уже 32 млн комплектов доз, и поставка идет в ежедневном режиме", - продолжил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
По его словам, в регионы РФ за последние две недели распределено более 9 млн комплектов доз вакцин от коронавируса.
"За последние две недели в регионы распределено более 9 млн комплектов доз вакцины", - заключил министр.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 181,5 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 493 557 случаев заражения, выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.