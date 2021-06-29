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Мурашко назвал регионы, лидирующие по темпам вакцинации от коронавируса

Речь идет о Москве, Подмосковье, Чечне и Белгородской и Тюменской областях
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Сергей Савостьянов/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Москва, Московская область, Чечня, Белгородская и Тюменская области являются лидерами по темпам вакцинации от коронавируса в России. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"С 16 июня мы наблюдаем значительное увеличение удельного темпа вакцинации. Особенно хочу отметить <...> Башкортостан, Московскую область, Москву. Регионами-лидерами являются Чеченская Республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других", - сказа он на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

28 июня сообщалось, что число привившихся от коронавирусной инфекции в России увеличилось до 23 млн человек.

Ситуация в других регионах

Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в Бурятии и Карелии требует повышенного внимания, туда направлены специалисты.

"[Ситуация - прим. ТАСС] в Республиках Бурятия и Карелия также требует повышенного внимания, и в эти регионы направлены дополнительные специалисты федеральных учреждений", - сказал министр.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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