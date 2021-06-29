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Генпрокуратура признала нежелательной в России чешскую НПО "Компания свободы информации"

В надзорном ведомстве считают деятельность организации угрожающей основам конституционного строя и безопасности РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность чешской неправительственной организации "Компания свободы информации", сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 29 июня в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с."), Чешская Республика", - сообщили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре отметили, что в надзорном ведомстве считают деятельность организации угрожающей основам конституционного строя и безопасности России.

Информация направлена в Минюст для внесения сведений в перечень нежелательных иностранных и международных НПО.

В настоящее время в этом перечне находятся сведения о 34 нежелательных организациях, таким образом, "Компания свободы информации" станет 36-й после внесения в перечень американского "Бард колледжа".

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