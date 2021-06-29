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Мишустин призвал своевременно пройти вакцинацию от коронавируса

Премьер-министр также попросил соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии и бережно относиться к своему здоровью
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии и своевременно пройти вакцинацию от коронавируса.

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Во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 он отметил, что российские медики ежедневно спасают сотни жизней. "И каждый из нас может и должен им помочь. Для этого, прежде всего, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и близких от коронавируса", - сказал премьер.

Для этого также нужно "бережно относиться к своему здоровью и, конечно, своевременно пройти вакцинацию", добавил он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Для достижения коллективного иммунитета в стране, по общим оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявлял, что 60% взрослого населения России должны быть привиты от коронавируса к осени. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что достичь 60-процентного уровня вакцинации от коронавируса взрослого населения России к осени этого года не удастся, поэтому сроки достижения популяционного иммунитета будут сдвигаться на более поздний период.

В понедельник, 28 июня, Мурашко сообщал, что число привившихся от COVID-19 в стране к этому моменту составило 23 млн.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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