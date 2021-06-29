Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19 или ранее привитых от коронавируса граждан. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения - тех [граждан], которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, проводить вакцинацию можно будет спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. "Эти рекомендации уже утверждены министерством здравоохранения и сегодня будут направлены в регионы", - отметил Мурашко.

Вакцинация раз в год

Переболевшим ковидом разрешат вакцинироваться через шесть месяцев после выздоровления, после стабилизации эпидемической ситуации в России и достижения коллективного иммунитета к коронавирусу будет рекомендована вакцинация раз в год.

"Мы, с учетом мнения наших ученых, специалистов в области иммунологии, вирусологии, подготовили изменения в методические рекомендации. И с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации первичной. После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год", - сказал глава Минздрава.