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Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

Проводить вакцинацию можно будет спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19 или ранее привитых от коронавируса граждан. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко.

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"Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения - тех [граждан], которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, проводить вакцинацию можно будет спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. "Эти рекомендации уже утверждены министерством здравоохранения и сегодня будут направлены в регионы", - отметил Мурашко.

Вакцинация раз в год

Переболевшим ковидом разрешат вакцинироваться через шесть месяцев после выздоровления, после стабилизации эпидемической ситуации в России и достижения коллективного иммунитета к коронавирусу будет рекомендована вакцинация раз в год.

"Мы, с учетом мнения наших ученых, специалистов в области иммунологии, вирусологии, подготовили изменения в методические рекомендации. И с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации первичной. После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год", - сказал глава Минздрава.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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