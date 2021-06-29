Голикова предупредила об угрозе заражения коронавирусом переболевших из-за новых штаммов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Переболевший коронавирусом может заразиться вновь из-за распространения новых штаммов коронавируса, заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
Устойчивый иммунный ответ
Устойчивый иммунный ответ у граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, сохраняется в целом полгода с постепенным угасанием до 9-12 месяцев, уточнила Голикова.
"Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый, гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием до 9-12 месяцев", - добавила вице-премьер.
Экстренная вакцинация
По ее словам, экстренная вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проводиться до достижения коллективного иммунитета, то есть пока не будут привиты 60% взрослых жителей страны.
"Вакцинация и повторная вакцинация, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, разделяются на рутинную и экстренную. Очень важно понимать, что экстренная вакцинация осуществляется в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в которой сейчас находится РФ, до достижения уровня коллективного иммунитета, который мы с вами определили как 60% от численности взрослого населения. Таким образом, сейчас и на территории РФ, и в ряде регионов страны осуществляется экстренная вакцинация", - подчеркнула она.
Ранее Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года. До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период. В настоящее время в России вакцинировались обоими компонентами вакцины от коронавируса почти 16,7 млн человек, первой дозой - 23 млн. Переболели COVID-19 более 5,5 млн россиян. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценкам, необходимо вакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.