Голикова предупредила об угрозе заражения коронавирусом переболевших из-за новых штаммов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Переболевший коронавирусом может заразиться вновь из-за распространения новых штаммов коронавируса, заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией. Устойчивый иммунный ответ Устойчивый иммунный ответ у граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, сохраняется в целом полгода с постепенным угасанием до 9-12 месяцев, уточнила Голикова.

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"Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый, гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием до 9-12 месяцев", - добавила вице-премьер. Экстренная вакцинация По ее словам, экстренная вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проводиться до достижения коллективного иммунитета, то есть пока не будут привиты 60% взрослых жителей страны.

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