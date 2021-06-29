Мишустин потребовал поддерживать на должном уровне запасы вакцин от коронавируса в России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Запас вакцин от коронавируса в России должен поддерживаться на должном уровне. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Крайне важно держать ситуацию на контроле, тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины", - сказал премьер, обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко. При этом Мишустин отметил, что необходимо также плотно взаимодействовать с производителями и регионами, "чтобы на должном уровне поддерживать запасы препарата".

Глава кабмина также попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова доложить о том, как налажено производство вакцин и средств индивидуальной защиты.

При этом Мишустин призвал Минпромторг "очень тщательно следить, чтобы у медицинских работников было все необходимое для лечения заболевших". "И на особом контроле, конечно, нужно держать производство", - обратился он к Мантурову.