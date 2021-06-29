В России появится движение "Чистая Арктика" для сохранения природы Севера

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Движение "Чистая Арктика" создадут в России для уборки на северных территориях и сохранения дикой природы. Об этом заявил основатель Клуба полярных путешествий Николай Савельев на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"В настоящий момент в Российской Федерации рождается такое движение, которое носит пока, наверное, рабочее название "Чистая Арктика". Потом оно, наверное, так и будет называться. <…> Объединить бизнес, науку, общественность, какие-то волонтерские движения на очистку Арктики - это великая задача. Тем более что в этом году, в мае, Россия вступила в председательство в Арктическом совете", - сказал Савельев.

По его словам, идея создать такое движение родилась у капитана атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрия Лобусова. Он на протяжении многих десятков лет наблюдает Арктику и понимает, насколько много следов оставили там люди.

"В одиночку это сделать не удастся, эта программа достаточно большая. Российская Федерация имеет самую большую территорию Арктики и, конечно, расстояния там огромные. <…> Пятого июля Общественная палата собирается по этому поводу. И первые прикидки, первые мысли будут как раз рождены на заседании Общественной палаты. Безусловно, наш полярный клуб поддерживает эту инициативу, потому что мы в Арктике уже двадцать лет", - добавил Савельев.

Как отметил на пресс-конференции путешественник Федор Конюхов, одна из задач его предстоящей экспедиции на дрейфующей полярной станции - экологическая.

"У нас самая большая территория Арктического побережья. Самые большие реки: Обь, Енисей, Лена. И реки выносят все в Арктику", - отметил Конюхов.

Об экспедиции

Ранее сообщалось, что Конюхов проведет 10 дней на дрейфующей полярной станции, расположенной на льдине, в экспедиции на Северном полюсе в июле. Он намерен изучить интенсивность таяния льда, а также создать серию живописных работ. Одиннадцатого июля из Мурманска уходит первая экспедиция Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions на атомном ледоколе "50 лет Победы". На борту будут 124 участника, включая Конюхова. За передвижениями путешественника можно будет следить в онлайн-режиме.