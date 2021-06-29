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Пандемия COVID-19
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В России выявили случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс"

Пациентка перенесла это заболевание в легкой форме, рассказала глава Роспотребнадзора
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" выявлен в России, пациентка перенесла его в легкой форме, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант "Дельта плюс". Женщина <...> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова обратила внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию в условиях массированного распространения новых штаммов коронавируса.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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