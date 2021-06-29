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Пандемия COVID-19

Власти Воронежской области запретили прием посетителей в ресторанах в ночное время

За последнюю неделю в регионе на 29% выросло число людей, которых из-за заражения коронавирусом пришлось госпитализировать, большинство из них в возрасте 18-39 лет

ВОРОНЕЖ, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев из-за роста числа заражений коронавирусом запретил в регионе ночью принимать посетителей в кафе и ресторанах, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Александр Гусев согласовал запрет обслуживания клиентов общепита с 24:00 до 06:00 часов. Исключение - продажи навынос", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, за последнюю неделю в регионе на 29% выросло число людей, которых из-за заражения коронавирусом пришлось госпитализировать, большинство из них в возрасте 18-39 лет. "Воронежцам старше 65 лет рекомендовано уйти на самоизоляцию", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области..

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 90 238 случаев заражения коронавирусом, из них 85 448 человек выздоровели, 3 792 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия COVID-19
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