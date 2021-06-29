Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация.

"Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. <…> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций", - сказала она во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Поповой, массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет этого делать. Кроме того, политические мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, также проводятся без соблюдения требований масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

"Это неправильно - подвергать риску здоровье населения. На сегодняшний день это недопустимо, как, собственно, и всегда, когда эпидемиологическая обстановка этого не позволяет", - заявила глава Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил. "Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным <...>", - обратилась она к Мишустину.

"Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию", - отреагировал премьер-министр.

Мишустин подчеркнул особую важность работы непосредственно в регионах, помимо принимаемых на федеральном уровне приучений и мер, и попросил Попову "настроить их на эту активную работу". "И в том числе на жесткое требование исполнения норм санитарного контроля и всех соответствующих норм, которые так или иначе методически вы уже определили", - заключил он.

Запрет в регионах

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено в 68 субъектах России, сообщила Попова.

"По ограничительным мероприятиям: в 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, и за последние две недели этот запрет вернули еще 12 субъектов РФ", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в 65 субъектах действует ряд ограничений для лиц старше 65 лет и для лиц, имеющих хронические заболевания. "За две недели этот запрет введен еще в четырех субъектах", - добавила она.

Попова подчеркнула, что данные меры направлены на сокращение количества контактов и снижение уровня инфицирования.