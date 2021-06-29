{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в России

Глава Роспотребнадзора заявила о недопустимости проведения без соблюдения должных требований массовых мероприятий, в том числе политических
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. <…> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций", - сказала она во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Поповой, массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет этого делать. Кроме того, политические мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, также проводятся без соблюдения требований масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

"Это неправильно - подвергать риску здоровье населения. На сегодняшний день это недопустимо, как, собственно, и всегда, когда эпидемиологическая обстановка этого не позволяет", - заявила глава Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил. "Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным <...>", - обратилась она к Мишустину.

"Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию", - отреагировал премьер-министр.

Мишустин подчеркнул особую важность работы непосредственно в регионах, помимо принимаемых на федеральном уровне приучений и мер, и попросил Попову "настроить их на эту активную работу". "И в том числе на жесткое требование исполнения норм санитарного контроля и всех соответствующих норм, которые так или иначе методически вы уже определили", - заключил он.

Запрет в регионах

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено в 68 субъектах России, сообщила Попова.

"По ограничительным мероприятиям: в 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, и за последние две недели этот запрет вернули еще 12 субъектов РФ", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в 65 субъектах действует ряд ограничений для лиц старше 65 лет и для лиц, имеющих хронические заболевания. "За две недели этот запрет введен еще в четырех субъектах", - добавила она.

Попова подчеркнула, что данные меры направлены на сокращение количества контактов и снижение уровня инфицирования.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
Разработчик "Спутника V" рассказал, как вакцина действует против индийского штамма
Защита от мутировавшего возбудителя остается на высоком уровне, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов
Разработчик "Спутника V" рассказал, как вакцина действует против индийского штамма
Читать полностью