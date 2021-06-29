Около 200 личных вещей крымских партизан представили в музее под Белгородом

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. 29 июня в России отмечают День партизан и подпольщиков. К этой дате музей обороны Севастополя впервые представил для экспозиции личные вещи и предметы, которыми пользовались партизаны и подпольщики в Крыму, сообщили ТАСС во вторник в учреждении. Около 200 экспонатов выставили в государственном военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле" в Белгородской области.

Как пояснила заведующий отделом научно-исследовательской работы Музея обороны Севастополя Анна Селиванова, в учреждении нет площадей, где можно было бы выставить все интересные предметы из фондов. "Более того, этот проект - богатый межмузейный опыт, "Прохоровское поле" - один из ведущих федеральных музеев. <…> Они обратились к нам с предложением провести выставку. Всего мы отправили около 200 экспонатов - те, которые не только представляют интерес, но и могут перенести далекую тяжелую дорогу", - уточнила она.

По словам научного сотрудника сектора истории Великой Отечественной войны музея Александра Гончарова, "подобраны предметы, которые ранее не экспонировались на площадках музеев Севастополя или других музеев России". "Это, в частности, постолы Бондаренко Ивана Алексеевича - специфическая обувь из кожи животных - оленей, кабанов, косуль. Постолы обматывались как портянки или сшивались и надевалось на манер галош поверх сапог. Они защищали от скольжения на камнях, от промокания обуви, шаги были совершенно бесшумны", - рассказал Гончаров.

Также на выставке можно увидеть личные вещи партизан и подпольщиков, которые они или их родственники передавали музею.

Партизаны Крыма

Гитлеровские войска вторглись в Крым 20 октября 1941 года, через месяц остатки 51-й армии были эвакуированы через Керченский пролив на кубанскую землю. Держался Севастополь, но большую часть полуострова к концу ноября оккупировали.

Активная деятельность партизан привела к тому, что перед вторым штурмом Севастополя в декабре 1941 года гитлеровцы устроили централизованную облаву, во время которой блокировался район. В результате был период, когда все партизанское движение насчитывало около 200 человек.

Но постепенно в городах появились подпольные организации. Осенью 1942 года выходит постановление военного совета Черноморской группы войск Закавказского фронта, где основными задачами для партизан ставят диверсионную работу и разведку. Во время отступления гитлеровцев партизаны срывали их операции по уничтожению стратегических объектов и объектов культурного наследия, например, морского порта и Массандровского дворца Александра III в Ялте.

Крым освободили к 12 мая 1944 года. Формально партизанское движение Крыма расформировали осенью того же года, однако к тому моменту большинство его участников были уже далеко - многие вошли в состав действующей армии и продолжали сражаться на фронтах Великой Отечественной войны.