Суд заочно арестовал Ивана Жданова по делу о неисполнении решения суда

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы во вторник заочно арестовал бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова по делу о неисполнении решения суда. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда.

"Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жданова Ивана Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). Ему изменена ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на один месяц с момента задержания", - сказала пресс-секретарь.

Жданов объявлен в розыск, информация об этом была размещена в базе данных МВД.

Ранее участок мирового судьи района Даниловский в Москве оштрафовал Жданова на 100 тыс. рублей по уголовному делу за неисполнение решения суда. Согласно приговору, Жданов не исполнил решение Люблинского районного суда от 2017 года, согласно которому был удовлетворен иск бизнесмена Алишера Усманова о защите чести и достоинства к ФБК и Алексею Навальному. Суд обязал их удалить из интернета ряд эпизодов фильма "Он вам не Димон" и опубликовать опровержение ложных сведений. Как сказано в тексте приговора, в полной мере ничего из этого не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил.

Как сообщил журналистам адвокат Жданова Владимир Воронин, уголовное дело о неудалении фильма "Он вам не Димон" вместе с жалобой на приговор Жданову поступило во Второй кассационный суд общей юрисдикции. "После кассации пойдем в ЕСПЧ, разумеется", - сказал адвокат.