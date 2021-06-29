Правительству Астраханской области поставили задачу привиться от ковида

АСТРАХАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Всем сотрудникам правительства Астраханской области, администрации губернатора и подведомственных им учреждений необходимо вакцинироваться от коронавируса в ближайшие две недели, заявил губернатор области Игорь Бабушкин на совещании с региональным правительством.

"С учетом складывающейся ситуации необходимо, чтобы все сотрудники областного правительства, администрации губернатора и подведомственных учреждений вакцинировались в ближайшие две недели. Мы с вами работаем для людей и должны защитить себя и окружающих от инфекции. <…> К следующему заседанию штаба необходимо подготовить перечень предприятий, которые должны будут в ближайшее время обеспечить вакцинацию не менее 60% персонала. Это касается в первую очередь социальной сферы, транспорта, торговли и сферы услуг", - цитирует Бабушкина во вторник управление пресс-службы администрации губернатора.

Бабушкин напомнил, что в области уже были случаи, когда возникновение очага болезни парализовало работу некоторых госорганов практически полностью. Например, жилищная инспекция не работала и не принимала посетителей две недели. Губернатор также напомнил работодателям о целесообразности предоставления работникам выходного дня в день вакцинации. При этом в пресс службе администрации губернатора области уточнили, что все поручения по вакцинации носят рекомендательный характер, обязательной вакцинации в регионе нет.