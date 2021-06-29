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Защита россиян по делу о событиях января 1991 года в Литве подала жалобу в Верховный суд

Согласиться с позицией обвинения и суда возможности нет, указал адвокат Рышардас Бурда

ВИЛЬНЮС, 29 июня. /ТАСС/. Защита российских граждан Михаила Головатова и Юрия Меля, осужденных в Литве по делу о январских событиях 1991 года, направила кассационную жалобу в Верховный суд республики. Об этом журналистам во вторник сообщил адвокат россиян Рышардас Бурда.

"Главная наша просьба: оправдать [подзащитных] по поводу инкриминируемых преступлений", - сказал он. По словам юриста, согласиться с позицией обвинения и суда возможности нет. "По нашему мнению, были нарушены основные принципы уголовного процесса и уголовного права", - утверждал Бурда.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд приговорил бывшего командира группы советского КГБ "Альфа" Головатова (заочно, так как он недоступен литовскому суду) к 12 годам лишения свободы, ветерана вооруженных сил, полковника запаса Меля, задержанного в марте 2014 года в Литве, куда он в очередной раз легально по делам въехал из Калининградской области, - к семи годам лишения свободы. В марте текущего года Мель, находящийся все это время под стражей, должен был выйти на свободу, но Апелляционный суд Литвы продлил наказание до 10 лет.

События в Вильнюсе

В январе 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан. Суд в качестве свидетеля несколько раз безуспешно пытался вызвать бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Следственный комитет РФ возбудил в апреле 2019 года уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс, а также прокуроров. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период пребывания Литвы в составе СССР, а войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с советским законодательством.

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