В Аргентине со следующей недели начнут выпуск второго компонента "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июня. /ТАСС/. Выпуск второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" начнется в Аргентине на следующей неделе. Об этом сообщило во вторник агентство Telam со ссылкой на президента аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейраса.

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По его словам, в Аргентине будет выпущено 150 тыс. доз второго компонента "Спутника V". Он сообщил, что компания уже произвела 450 тыс. доз первой прививки российского препарата, они ожидают оценки качества специалистов Центра имени Гамалеи Минздрава РФ.

Вторая доза "Спутника V" будет производиться в Аргентине на основе российского компонента. Его предоставил компании Richmond Центр имени Гамалеи на основе двустороннего соглашения.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. Вакциной также привились президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.

Вакцина уже зарегистрирована регуляторами свыше 60 стран, общее население которых достигает 3 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.