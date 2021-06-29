Россия заняла пятое место в рейтинге кибербезопасности Международного союза электросвязи

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия заняла пятое место в рейтинге кибербезопасности за 2020 год по версии Международного союза электросвязи (МСЭ). Как следует из опубликованного во вторник в Женеве доклада этого специализированного учреждения ООН, объединяющего 193 государства, основой для распределения мест в итоговой таблице послужил разработанный МСЭ Глобальный индекс кибербезопасности (Global Cybersecurity Index, GCI), учитывающий правовые, технические и организационные меры, а также потенциал развития и сотрудничество с другими государствами.

Россия, получившая 98,06 балла из 100 возможных, делит в таблице пятое место с Объединенными Арабскими Эмиратами и Малайзией. На четвертом месте - Испания, Республика Корея и Сингапур, на третьем - Эстония, на втором - Великобритания и Саудовская Аравия. На первой строчке - США, у которых 100 баллов.

Шестое место заняла Литва. Далее следуют Япония, Канада, Франция и Индия. Германия - на 13-м месте, Италия - на 20-м, Китай - на 33-м.

Как отметили в МСЭ, индекс за 2020 год "подтверждает, что страны работают над повышением уровня своей кибербезопасности, несмотря на связанные с COVID-19 проблемы и стремительный переход повседневной деятельности и социально-экономических услуг в цифровую сферу". В ходе проведенного МСЭ опроса примерно половина государств сообщили о создании у себя "групп реагирования на компьютерные инциденты". По сравнению с 2018 годом число таких стран выросло на 11%. Почти 64% государств информировали о принятии национальных стратегий кибербезопасности, более 70% провели в 2020 году кампании по повышению осведомленности в этой области, тогда как в 2018 году их было, соответственно, 58% и 66%.

"В эти трудные времена беспрецедентная зависимость от информационно-коммуникационных технологий как фактора развития общества, экономики и промышленности делает как никогда важной задачу обеспечения безопасности киберпространства и укрепления доверия между пользователями", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. "Правительства и отрасль должны работать вместе, чтобы сделать ИКТ неизменно безопасными и надежными для всех, - отметил он. - Глобальный индекс кибербезопасности представляет собой ключевой элемент, позволяющий видеть перспективы и пробелы, над которыми можно работать для укрепления цифровой экосистемы каждой страны".

Международный союз электросвязи, основанный 17 мая 1865 года, является специализированным учреждением ООН в области ИКТ. Он осуществляет распределение глобального радиоспектра и спутниковых орбит, разрабатывает технические стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие сетей и технологий, и направляет усилия на расширение доступа к ИКТ.