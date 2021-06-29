Пермские власти ограничили посещение массовых мероприятий без ПЦР-теста или вакцинации

ПЕРМЬ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края ввели ограничения для посетителей массовых спортивных, культурных и других мероприятий без отрицательного ПЦР-теста или вакцинации, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Ввести дополнительные ограничения при проведении массовых мероприятий, организуемых или согласованных органами государственной власти и госорганами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Число участников таких мероприятий на открытых пространствах не должно превышать 50, а в помещениях - 30. К участию допускаются вакцинированные граждане либо имеющие отрицательные результат ПЦР-исследований на коронавирус, выполненные не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия", - написано в сообщении.

Действующие ограничения были продлены до 31 июля. Они касаются тех сфер и видов услуг, деятельность которых предполагает большое скопление людей, нахождение клиентов в небольших закрытых помещениях. Продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов, дискотек, а также на проведение культурно-массовых мероприятий.

Дополнительные ограничения

Пермские власти ввели дополнительные ограничения. Была запрещена работа заведений общепита в ночное время с 01:00 до 06:00 по местному времени. По-прежнему действует запрет на проведение банкетов и кооперативов.

Был введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором. В этом случае допускаются только те граждане, которые прошли вакцинацию или имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований, а трибуны можно заполнить не более чем на 50%.

Указ о продлении антиковидных ограничений был дополнен несколькими рекомендациями. Лицам в возрасте старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания и не прошедшим вакцинацию советуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. А руководителям организаций до 1 сентября рекомендовано обеспечить вакцинацию 60% сотрудников, а оставшихся перевести на удаленку.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае выявлено 61 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 54,8 тыс. человек, 2,7 тыс. человек умерли. Вакцинацию от коронавируса обоими компонентами прошли 244 тыс. человек.