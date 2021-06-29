Ректоры Петербурга рекомендовали допускать студентов к очной учебе по документу о прививке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Университетам Санкт-Петербурга рекомендовано начать учебный год в смешанном формате из-за текущей эпидемиологической ситуации в городе, допуск к очному формату будет возможен при наличии сертификата о вакцинации или документах о наличии антител, или противопоказаниях к прививкам. Такое решение было принято на заседании Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил председатель совета Алексей Демидов.

"Советом ректоров вузов СПБ было принято решение рекомендовать вузам принять участие в смешанной форме обучения с 1 сентября, учитывая допуск к очному обучению при наличии [сертификата о] вакцинации, документов о наличии антител или противопоказаниях к вакцинации", - сообщил Демидов, выступая на заседании Российского союза ректоров.

Он отметил, что отдельным вопросом является вопрос о допуске в общежития. С одной стороны, совет ректоров города и области рекомендовал запрашивать у совершеннолетних студентов при заселении ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а с другой, пока нет понимания о том, что делать с несовершеннолетними студентами, которые проживают в общежитиях вуза и обучаются по программам среднего профессионального образования.

"Решения о вакцинации несовершеннолетних учащихся со стороны соответствующих ведомств еще не принято", - пояснил Демидов.

По последним данным, в Петербурге выявили 468 149 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 443 979 человек, умерли 16 235. За последние сутки в городе выявили 1 374 случая заражения.