Источник: у санитарных врачей уже есть полномочия по ограничению массовых мероприятий

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главные санитарные врачи регионов уже имеют необходимые полномочия по ограничению массовых мероприятий в условиях пандемии. Это отметил источник в правительстве, комментируя просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой к премьер-министру Михаилу Мишустину поддержать проект постановления о запрете таких мероприятий в случаях, когда их не позволяет проводить эпидемическая ситуация.

"По итогам совещания выйдет протокол с поручениями. Но уже сейчас Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору активизировать работу главных санитарных врачей в регионах в этом направлении. Необходимые полномочия для самостоятельного принятия решения, исходя из эпидемиологической обстановки в субъектах, у них имеются", - подчеркнул собеседник агентства.

Во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Попова, в частности, отметила, что в последнюю неделю массовые мероприятия проводились в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет этого делать. Кроме того, по ее словам, политические мероприятия в закрытых помещениях также проводятся без соблюдения требований масочного режима и социальной дистанции. Глава Роспотребнадзора в связи с этим попросила Мишустина поддержать проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором содержатся уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил, чтобы можно было сохранять здоровье населения, "не допуская такого рода мероприятий в особых условиях эпидемии".