Объем финансирования нацпроектов в Чувашии за два года составил 31,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии направили на финансирование нацпроектов в регионе за 2019-2020 годы более 31 млрд рублей из разных источников. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"В 2019-2020 годах общий объем финансирования мероприятий региональных проектов Чувашской Республики составил 31,8 млрд рублей, из них в 2019 году - 15 млрд рублей, в 2020 году - 16,8 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2019 году. Увеличилось и бюджетное финансирование - с 10,3 млрд рублей в 2019 году до 11,1 млрд рублей в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

В результате за этот период в республике построили 13 детских садов на 2 700 мест по национальному проекту "Демография", четыре средних образовательных школы на 4 465 мест, отремонтировали 22 спортивных зала в сельских школах по нацпроекту "Образование". По нацпроекту "Здравоохранение" в республике появились 35 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, реконструировали детскую городскую больницу № 2 и приобрели 18 мобильных медицинских комплексов.

Национальный проект "Культура" позволил построить в регионе девять зданий учреждений культурно-досугового типа, капитально отремонтировать здание Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля и создать два виртуальных концертных зала.

По национальному проекту "Демография" в республике создали три спортивных объекта - региональный центр по хоккею, футбольный манеж при спортивной школе по футболу, а также реконструировали футбольное поле при этом учреждении. Кроме того, выполнили реконструкцию здания социального оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района.

О нацпроектах

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначили в указе "О национальных целях развития России до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты реализуются с 2019 года и летом 2020 года были продлены до 2030 года.

Паспорт каждого национального проекта учитывает конкретные действия и сроки, вплоть до строительства или ремонта отдельного объекта; у каждого национального проекта есть также свой руководитель и куратор. Сейчас паспорта и параметры национальных проектов пересматриваются. Количество проектов при этом должно вырасти до 14: новым должен стать проект по внутреннему туризму.