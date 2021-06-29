На базе санатория Минобороны в Туле открыли госпиталь для пациентов с коронавирусом

ТУЛА, 29 июня. /ТАСС/. Госпиталь на 170 мест для пациентов с коронавирусом открылся в Туле на базе санатория "Слободка", принадлежащего Министерству обороны РФ. Это связано с ростом числа случаев COVID-19 и необходимостью увеличения коечного фонда, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Тульской области во вторник.

"Да, госпиталь в "Слободке" уже начал работать. Там создано 170 мест", - сказали в пресс-службе.

Суммарно в регионе развернуто 1 450 коек для пациентов с ковидом, с учетом мест в "Слободке", а также мест в госпитале, созданном в Тульской областной клинической больнице № 2, число мест увеличится до 1 740. "Необходимость в увеличении фонда связана с ростом числа случаев заражений коронавирусом и числа госпитализаций", - отметили в пресс-службе, добавив, что по данным на 28 июня в госпиталях было занято 1 126 мест.

Решение об использовании санатория "Слободка" в качестве инфекционного госпиталя на 170 мест было принято по итогам переговоров губернатора Алексея Дюмина с Минобороны РФ, с 20 ноября 2020 года госпиталь начал принимать пациентов. Он действовал до 19 февраля 2021 года, для работы привлекали более 120 специалистов из различных учреждений здравоохранения региона, студентов из мединститута Тульского госуниверситета и Рязанского медуниверситета.

Как сообщалось, в регион 25 июня прибыли 130 военно-медицинских работников Западного военного округа (ЗВО), которые будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом в мобильном многопрофильном госпитале. В его составе - инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 29 июня, в Тульской области с начала пандемии коронавируса выявлено 42 612 случаев заражения, в том числе 154 - за последние сутки. Выздоровели 39 242 человека, 2 208 пациентов умерли.