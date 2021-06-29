В Саратовской области развернут дополнительно 260 коек в ковидных госпиталях

САРАТОВ, 29 июня. /ТАСС/. Медики развернут 260 дополнительных коек в ковидных госпиталях Саратовской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщил во вторник областной министр здравоохранения Олег Костин на заседании координационного совета по противодействию распространения коронавируса.

"На сегодня в области развернуто 2 075 инфекционных коек. Резерв - 14% [свободных коек]. Завтра будет открыто еще 120 коек <…> с 1 июля - еще около 140 коек", - сказал Костин.

Он добавил, что в регионе на сегодняшний день наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Накануне в стационары поступили 170 человек. В ковидных госпиталях находятся 1 782 человек.

Число инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области превысило 66 тыс. человек, за последние сутки выявили 141 заразившегося - максимум с апреля. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную форму работы, с ограничениями работают заведения общественного питания. Вакцинировавшимся предоставляется дополнительный выходной.