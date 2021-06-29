Работу пунктов вакцинации от коронавируса продлят в крупных городах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Работа пунктов вакцинации против коронавируса в крупных городах Ставрополья будет продлена до 21 часа, сообщила во вторник пресс-служба губернатора края.

На краевом совещании по вопросам вакцинации губернатор края Владимир Владимиров сообщил о жалобах жителей региона на сложности с записью на укол первым компонентом вакцины.

"Губернатор потребовал пересмотреть режим работы прививочных пунктов в крупных муниципалитетах. Там, где количество обращений за прививкой выше, он поручил проработать возможности для продления работы пунктов до 21:00. В первую очередь, возможность будет рассмотрена в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Невинномысске, Михайловске", - говорится в сообщении.

К утру вторника в крае было более 100 тыс. доз вакцины, пятая часть из них - первый компонент. В течение дня в регион поступило 36 тыс. доз вакцины, в ближайшие дни ожидается поставка еще более 40 тыс. доз. "Ставлю задачу обеспечить ежесуточное планирование обеспеченности вакциной. Уже с вечера вы должны понимать потребность в ней в каждом прививочном пункте на следующее утро, чтобы ее обеспечивать", - цитирует пресс-служба Владимирова.

В Ставропольском крае работают 115 стационарных и 134 мобильных пункта вакцинации, это позволяет прививать не менее 20 тыс. человек в сутки. По данным краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусу, вакцинацию в регионе прошли более 339,3 тыс. человек. За последние сутки привились более 4,2 тыс. человек.