Строительство четырех ФАПов началось в Моргаушском районе Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 29 июня. /ТАСС/. Строительство сразу четырех модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) стартовало в Моргаушском районе Чувашии в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства Чувашии.

"Новые ФАПы возводятся в деревне Хорной, селах Акрамово, Калайкасы и Выселка 1 Мая. Все помещения будут оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа, оснащены медицинской мебелью", - пояснили в пресс-службе.

В помещениях площадью около 70 кв. м предусмотрены приемные и процедурно-прививочные кабинеты, комната для хранения лекарственных средств, места для ожидания, санузел, а также раздевалка для персонала. Помимо этого, прилегающие к пунктам территории также благоустроят, установят ограждение, сделают пешеходные дорожки и подъездные пути с твердым покрытием.

Мероприятия программы модернизации первичного звена здравоохранения соответствуют задачам нацпроекта "Здравоохранение". Проект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.