В театре им. Пушкина сообщили, что состояние госпитализированной Алентовой нормальное

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Состояние народной артистки РФ Веры Алентовой, госпитализированной в одну из московских клиник, нормальное. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев.

"Она в порядке. Написала: "Спасибо, ничего не нужно. Все нормально", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Алентову положили в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус. Во ВГИКе, где актриса преподает на кафедре актерского мастерства, ТАСС подтвердили госпитализацию артистки.

В субботу ТАСС в пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду" сообщили, что супруг актрисы, режиссер Владимир Меньшов, который состоит в партии, заболел коронавирусом в легкой форме.

Актриса Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года. Она окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Алентова также широко известна как киноактриса. Она сыграла в роли в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит", "Зависть богов" и других.