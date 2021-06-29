Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде приостановили до середины июля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде, который собирал каждый выходные несколько тысяч человек и заканчивался фейерверком на месте слияния рек Оки и Волги, приостановили на две недели, чтобы большее число горожан и гостей города смогло вакцинироваться и посетить его позднее. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС замгубернатора Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Во вторник в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная кинофестивалю "Горький fest", который пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля.

"Мы на две недели сделаем у фестиваля "Столица закатов" паузу, чтобы как можно людей успело поставить вакцину, потому что мы видим очень бодро растут цифры вакцинированных, люди пошли и сейчас мы абсолютно осознанно, чтобы этот праздник могло посетить максимальное количество нижегородцев, наших гостей, делаем паузу на две недели", - сказал Беркович.

Серию концертов и фейерверков планируется возобновить 17 июля, когда на Нижневолжской набережной откроется летняя сцена фестиваля "Горький fest". Планируется, что 17 числа перед горожанами выступит певец Иван Дорн.

Ранее сообщалось, что мероприятия фестиваля будут проходить каждую субботу до конца лета. Так, субботними вечерами на Нижневолжской набережной перед зрителями выступают местные музыканты и приглашенная звезда, после чего на месте слияния Оки и Волги запускается фейерверк от одной из пиротехнических команд из России. Ранее в Нижнем Новгороде уже выступали, например, Хор Турецкого и Леонид Агутин, а фейерверки запускали команды из Москвы и Петербурга. Концерты посещает несколько тысяч человек, они начались в Нижнем Новгороде 12 июня.

Допуск на фестиваль осуществляется строго по специальным подтверждениям в виде браслетов. Их можно получить в соответствующих пунктах по маршруту движения пешеходных потоков. Условиями получения подтверждения являются сертификат профилактической прививки от коронавируса, отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 для несовершеннолетних. Кроме того, можно предъявить результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования. Организаторы фестиваля предоставляют возможность сдать экспресс-тесты в специальных пунктах. Тестирование для несовершеннолетних бесплатное. На площадке также организован мобильный пункт вакцинирования для лиц старше 18 лет.