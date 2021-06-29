Роспотребнадзор сообщил об угрозе срыва сроков окончания вакцинации в Рязанской области

ТАСС, 29 июня. Текущие темпы вакцинации от коронавируса жителей Рязанской области не позволяют привить необходимое количество людей к 1 сентября. Об этом сообщила и. о. руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Акимова в ходе заседания правительства региона, которое транслировалось онлайн.

"Устойчивой тенденции к росту вакцинированных мы пока не наблюдаем, к сожалению, и если такими темпами будет проводиться вакцинация, то к 1 сентября, когда мы планировали закончить вакцинацию от ковида, мы не успеем, и в этом случае уже начнется вакцинация в сезон подъема гриппа, и одна кампания наложится на другую. Поэтому необходимо принять меры по увеличению вакцинации среди населения, тем более, вакцина у нас на территории еще есть", - сказала она.

Представитель управления Роспотребнадзора также отметила, что коэффициент распространения инфекции в регионе равен 1,6. Рост заболеваемости в течение двух последних недель составил 34% и связан с увеличением числа заболевших среди граждан возрастной группы 18-29 лет и подростков. При этом показатель заболеваемости в Рязанской области ниже среднероссийского.

"Сейчас принимаемые меры носят не обязательный, а рекомендательный характер. Мы рассчитываем исключительно на здравый смысл людей и адекватное осознание складывающейся обстановки. <…> Или мы будем вынуждены, как в некоторых регионах, возвращать ограничения, и даже вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников", - прокомментировал ситуацию губернатор Рязанской области Николай Любимов.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 86 новых случаев заражения. В области открыты 64 пункта вакцинации, в том числе мобильных. Вакцинировано почти 134,5 тыс. человек, более 107,5 тыс. граждан получили уже оба компонента препарата от COVID-19. За сутки общее количество вакцинированных 1 и 2 компонентом составляет порядка 3,5-4 тыс. человек.