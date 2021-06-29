Комиссия СПЧ намерена дать экспертную оценку обыскам у журналистов "Проекта"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерена дать экспертную оценку процессуальным действиям в ходе обысков у журналистов издания "Проект". Об этом говорится в заявлении комиссии СПЧ, опубликованном во вторник ее председателем Павлом Гусевым в личном блоге на официальном сайте Совета.

Во вторник у главного редактора "Проекта" Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и у журналистки издания Марии Жолобовой прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации"). Обыск проходил из-за материала, вышедшего на телеканале "Дождь" в 2017 году, когда Баданин работал там. Материал был посвящен бизнесмену из Петербурга Илье Траберу. Он проходит потерпевшим по делу. Мария Жолобова также осталась в статусе свидетеля после допроса по делу о клевете. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

"Комиссия считает, что, во избежание злоупотреблений, должны быть законодательно строго определены границы обыска, ограничения по времени, судебный контроль обоснованности и обеспечение права на адвоката у обыскиваемых. Комиссия запросит материалы данного дела и позицию всех сторон по нему, чтобы дать экспертную оценку конкретных обстоятельств и процессуальных действий", - говорится в документе.

Кроме того, в заявлении отмечается, что комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ внимательно следит за ситуацией с обысками у сотрудников издания "Проект" и обращает внимание, что "обыск по делу небольшой тяжести может быть использован как форма давления на обыскиваемых лиц, нежели желание привлечения к уголовной ответственности конкретных лиц". "Обыск проводился у лиц, которые не имеют отношения к расследуемому событию, но активно занимались расследовательской журналистикой", - говорится в заявлении.

При этом в комиссии СПЧ обращают внимание, что "постановления о проведении обысков по событию 2017 года были внесены следователем в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ - "ввиду не терпящих отлагательства обстоятельств", что может быть расценено как необоснованное злоупотребление правом, так как расследование по делу составляет более 3 лет". "Не были четко определены границы обыска, что могло позволить следствию изъять предметы, явно не относящиеся к предмету расследования", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ.