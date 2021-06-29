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В Хорватии из-за тропической жары объявили предпоследний уровень погодной опасности

Этот уровень действует в Осиецко-Бараньской, Загребской и Карловацкой жупаниях, сообщило HRT

ЗАГРЕБ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Хорватии в связи с тропической жарой во вторник объявили в ряде регионов страны предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности и предостерегли население от пребывания на солнце в дневные часы. Об этом сообщило национальное телевидение HRT.

По его данным, предпоследний уровень погодной опасности на фоне дневных температур, достигающих 36-38 градусов по Цельсию, действует в Осиецко-Бараньской, Загребской и Карловацкой жупаниях (административно-территориальные единицы страны).

Согласно прогнозам синоптиков, ситуация может измениться только через пару дней.

В этой связи врачи призывают население, прежде всего пожилых граждан, избегать пребывания на открытом солнце в дневные часы, проводить время в прохладных местах, потреблять как можно больше жидкости, отказаться от тяжелой пищи.

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