В Хорватии из-за тропической жары объявили предпоследний уровень погодной опасности

ЗАГРЕБ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Хорватии в связи с тропической жарой во вторник объявили в ряде регионов страны предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности и предостерегли население от пребывания на солнце в дневные часы. Об этом сообщило национальное телевидение HRT.

По его данным, предпоследний уровень погодной опасности на фоне дневных температур, достигающих 36-38 градусов по Цельсию, действует в Осиецко-Бараньской, Загребской и Карловацкой жупаниях (административно-территориальные единицы страны).

Согласно прогнозам синоптиков, ситуация может измениться только через пару дней.

В этой связи врачи призывают население, прежде всего пожилых граждан, избегать пребывания на открытом солнце в дневные часы, проводить время в прохладных местах, потреблять как можно больше жидкости, отказаться от тяжелой пищи.