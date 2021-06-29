Молодежный форум "iВолга" перенесли на конец августа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Традиционный молодежный форум "iВолга" из-за пандемии коронавируса перенесли на последнюю декаду августа. Он пройдет в дистанционном формате, сообщается на сайте полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.

"В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, принято решение о переносе молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" на последнюю декаду августа 2021 года. Форум будет проведен в дистанционном формате", - сказано в сообщении.

Сейчас организаторами разрабатываются новый порядок проведения образовательной, грантовой, культурно-развивающей программ форума, а также форматы крупнейших окружных мероприятий.

В начале июня на сайте мероприятия сообщалось, что форум побил собственный рекорд по регистрации участников. Так, в этом году более 20 тыс. человек из 81 субъекта РФ подали заявки на участие в форуме, при этом к процедуре отбора были допущены более 13,4 тыс. человек.

Предполагалось, что с 22 по 30 июля форум соберет на фестивальной поляне Мастрюковских озер в Самарской области 2 тыс. самых активных участников.

В прошлом году форум впервые прошел в онлайн-режиме, к нему присоединились зрители из 82 регионов России. Мероприятие проводится по поручению президента России Владимира Путина под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.