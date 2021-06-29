Еще один пляж в Ялте закрыт для купания из-за последствий непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Пляж в поселке Гурзуф, входящем в состав Ялты, закрыт для купания из-за состояния воды после ливней, прошедших в середине июня, сообщил на комиссии по ЧС глава Крыма Сергей Аксенов.

"В Гурзуфе закрытие пляжа. Это не прихоть и не нежелание наше разрешать вам купаться. Мы хотим избежать тяжких последствий. <...> Не хотим, чтобы отпуск у кого-то превратился в созерцание больничной палаты", - сказал Аксенов.

Он пояснил, что загрязненную воду относит в сторону Гурзуфа течением, "и погода усугубляет".

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что запрет на купание в акватории Большой Ялты сохраняется. Роспотребнадзор начал заборы проб морской воды акватории от Фороса и в сторону Ялты, которые определят возможность снятия запрета на купание, введенного после подтоплений. При этом часть пляжей в районах, не пострадавших от непогоды, продолжали работу.

В Крыму из -за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.