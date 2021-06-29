В Чехии выявили "лямбда"-штамм коронавируса

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Первый случай "лямбда"-штамма коронавируса выявлен в Чехии. Об этом сообщила во вторник входящая в систему министерства здравоохранения республики Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний.

"Результаты лабораторных анализов подтвердили первый случай появления [в Чехии] опасного "лямбда"-штамма коронавируса, который доминирует в Перу, - отмечается в сообщении. - Кроме того, в республике подтверждено 120 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Штамм "Дельта" распространяется в Праге, на севере и северо-востоке Чехии, а также в крае Высочина в центральной части республики.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее во вторник заявил, что эпидемия коронавируса в Чехии не завершилась и наиболее тревожная ситуация складывается в Праге. "[Эпидемия] COVID-19 не завершилась. В Праге, согласно данным [медиков], ситуация выглядит нехорошо. Мы должны дальше бороться [с коронавирусом], вакцинироваться и защищаться от новых штаммов [коронавируса] из других стран", - сказал глава правительства.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Полный цикл вакцинации прошли 3 101 617 ее жителей. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

В Чехии, население которой составляют около 10,7 млн граждан, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 667 115, из них вылечились 1 635 407, умерли 30 298 жителей.