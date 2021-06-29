Воспитанные в неволе гориллы впервые дали потомство в дикой природе

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Рожденные и выращенные в условиях неволи гориллы впервые произвели потомство в дикой природе, куда были отпущены с целью поддержания численности этого вида. Об этом сообщила во вторник дирекция французского зоопарк Боваль (департамент Луар и Шер).

"Это великолепная новость, это мировая премьера важнейшего значения в сфере сохранения этого исчезающего вида", - заявила в этой связи Agence France-Presse (AFP) директор зоопарка Дельфин Делор.

Майомбе, самка гориллы, давшая потомство, родилась в этом зоопарке в октябре 2007 года. Самец Джонго происходит из британского зоопарка Порт-Лимпн. Самка была перевезена в Габон и выпущена в национальном парке Майомбе, расположенном на плато Батеке, в 2019 году. А ее будущий партнер - в 2013-м.

По данным неправительственной организации Fondation Aspinall, ведущей наблюдение за гориллами в Габоне, детеныш у пары родился в ночь на 14 июня. Данные наблюдения позволяют полагать, что он вполне здоров, мать заботится о нем и кормит грудью.

Как заявил ведущий сотрудник французского зоопарка Родольф Делор, рождение детеныша у этой пары "открывает перспективы к лучшему будущему этого вида животных". Майомбе и Джонго относятся к виду западных равнинных горилл. По данным французского зоопарка, численность живущих на природе горилл западных равнин составляет 150-250 тыс. В зоопарках находится еще 800 особей.