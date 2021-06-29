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Главы и представители МИД G20 приняли декларацию о продовольственной безопасности

В итоговом документе говорится, что "при сохранении нынешних тенденций число людей, страдающих от голода, к 2030 году превысит 840 млн человек"

МАТЕРА /Италия/, 29 июня. /ТАСС/. Главы и высокопоставленные представители МИД стран Группы двадцати во вторник приняли в Матере декларацию о продовольственной безопасности. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Горжусь тем, что сегодня мы все подтвердили нашу приверженность продовольственной безопасности, приняв в Матере декларацию о продовольственной безопасности и питании", - заявил он.

Как отмечается в итоговом документе, "при сохранении нынешних тенденций число людей, страдающих от голода, к 2030 году превысит 840 млн человек". При этом уточняется, что "данные цифры не учитывают потери из-за пандемии COVID-19, из-за которой, вероятно, упомянутое число вырастет еще на более 100 млн человек".

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ИталияДи Майо, Луиджи
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