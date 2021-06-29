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Пандемия COVID-19
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Фальков рекомендовал вузам провести выпускные вечера в онлайн-формате

Глава Минобрнауки России отметил, что безопасность и здоровье студентов и сотрудников вузов являются главным приоритетом
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вузам РФ рекомендуется провести выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидобстановки в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

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"Валерий Фальков также коснулся темы предстоящих выпускных вечеров. Глава Минобрнауки России отметил, что безопасность и здоровье студентов и сотрудников вузов всегда являются главным приоритетом, а потому рекомендовал в этом году проводить праздничные мероприятия в онлайн-формате, независимо от ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

По словам Фалькова, 10 июля министерство проведет всероссийский онлайн-выпускной.

"10 июля мы проведем всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться как в популярных социальных сетях, так и на федеральном канале. Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны", - заявил Фальков.

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РоссияПандемия COVID-19Фальков, Валерий Николаевич
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