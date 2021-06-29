Детские сады в Ялте, где произошли подтопления, будут закрыты до 5 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Дошкольные учреждения Ялты, где 18 июня произошли подтопления, ставшие следствием сильных дождей, будут закрыты до 5 июля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба во вторник.

Ранее власти Ялты приняли решение о временном закрытии детских садов из-за проблем с водоснабжением после подтопления. Учреждения должны были возобновить работу с 1 июля.

"К сожалению, уважаемые ялтинцы, вода, которая подается, для детей в употребление не может применяться. Договариваемся [отложить открытие детских садов] до следующего понедельника, - сказал Аксенов. - Открытие детских садов в таких условиях преждевременно".

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что соответствующее решение принято комиссией по ЧС.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.