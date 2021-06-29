В Северной Осетии двое выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июня. /ТАСС/. Двое выпускников в Северной Осетии сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В Северной Осетии стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию, который прошел 15 июня. В самом массовом экзамене по выбору приняли участие 1 798 выпускников, из них 1 319 преодолели минимальный порог, 89 человек набрали свыше 81 балла, 397 не справились с заданиями. Двое выпускников из школы № 27 и гимназии № 5 г. Владикавказа получили максимальный результат - 100 баллов", - говорится в сообщении.

Экзаменационная работа по обществознанию состояла из двух частей, включающих 29 заданий: 20 - с кратким ответом и девять - с развернутым. На выполнение отводилось 3 часа 55 минут. Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.