Власти Москвы уточнили, что COVID-free заведения общепита могут работать ночью

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Рестораны, кафе и бары в столице, которые заявили о работе в режиме COVID-free, могут работать в ночное время. Запрет на работу с 23:00 до 06:00 не касается заведений общепита, которые принимают посетителей с QR-кодами, сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

Ранее в интернете была распространена информация, что любым заведениям общественного питания в Москве запрещено работать в ночное время.

"В Москве с 21 июня по 28 июня работа заведений общепита в "бесковидном" формате была экспериментом, теперь такой режим работы стал обязательным для всех заведений общепита. Запрет на работу в ночное время для тех ресторанов и кафе, которые решили принимать только гостей с QR-кодами, не распространяется", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что если заведение общепита не перестроилось в "бесковидный" режим работы, ему разрешено работать на доставку и навынос. При этом летняя веранда, открытая при таком заведении, должна быть закрыта с 23:00 до 06:00.

Ранее Немерюк сообщал, что для старта работы в режиме COVID-free предпринимателям необходимо заявить о своем намерении на портале i.moscow, после чего они организовывают проход посетителей исключительно по QR-кодам, которые подтверждают их вакцинацию или факт болезни за последние полгода, или сдачу ПЦР в одной из сертифицированных для учета в ЕМИАС лабораторий. Выполнив эти требования, заведение общепита может расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу. Официанты, хостес, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, продолжат носить перчатки и маски.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом.